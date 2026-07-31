La Municipalidad realizó el Santiago Baila con la participación de más de 50 academias de la ciudad

Más de 50 academias de danza participaron de la muestra "Santiago Baila: Academias", que reunió a vecinos y turistas en una jornada dedicada al folclore, la identidad santiagueña y el reconocimiento a destacados artistas locales.

Hoy 22:01

Como parte de las actividades programadas para el cierre del Mes Aniversario de la Ciudad, se realizó con gran éxito la muestra artística "Santiago Baila: Academias", que reunió a más de 50 academias locales en la Plaza Libertad, con vecinos y turistas que disfrutaron de una jornada dedicada a la danza, el talento y la expresión cultural.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento convocó a más de 1.000 bailarines de todas las edades, con la participación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes ofrecieron destacadas presentaciones representando diversos estilos folclóricos. También formaron parte de la propuesta institutos de formación, establecimientos educativos y escuelas de educación especial.

Durante la jornada, el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; la secretaria de Educación, Nancy Bravo; y la directora de Educación, Josefina Muratore, recorrieron la muestra y transmitieron los saludos de la intendente, Ing. Norma Fuentes, a los artistas, familias y el público presente.

Además, se entregaron reconocimientos a los bailarines premiados en la 58° edición del Festival Nacional del Malambo, celebrada en Laborde, Córdoba, donde la delegación de Santiago del Estero obtuvo un total de seis premios. Entre las principales distinciones se destacaron Nicolás Ferreyra, quien obtuvo el título de Subcampeón Nacional en la categoría Mayor; Nicolás "Nicky" Ávila, consagrado Campeón Nacional de Malambo en la categoría Veterano; y Valeria Facelli, ganadora en el rubro Solista de Canto.

De esta manera, el colorido encuentro se consolidó como un espacio de participación comunitaria que promueve el fortalecimiento de la identidad santiagueña, la puesta en valor del trabajo de las academias de danza y el acceso de la comunidad a propuestas culturales de calidad.