La FIFA dio marcha atrás con el proyecto que permitía inversiones privadas en el Mundial

La iniciativa impulsada por Gianni Infantino buscaba crear una sociedad para concentrar los negocios comerciales del organismo. Tras el rechazo y las divisiones generadas, la entidad confirmó que la propuesta no avanzará.

Hoy 21:48

La FIFA decidió retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba abrir una parte de sus negocios comerciales a inversores privados y había provocado un fuerte rechazo entre dirigentes y confederaciones del fútbol mundial.

La entidad confirmó este viernes que la iniciativa no continuará debido a las profundas divisiones generadas dentro de la organización. El plan impulsado por su presidente, Gianni Infantino, buscaba crear una empresa que concentrara los principales activos comerciales del organismo.

La nueva sociedad habría reunido los derechos de televisión, acuerdos de patrocinio, venta de entradas, licencias comerciales y la organización de sus principales competiciones, entre ellas el Mundial.

Según la FIFA, el objetivo era obtener mayores recursos para fortalecer a sus asociaciones miembro y financiar el desarrollo del fútbol, especialmente en los países que necesitan más apoyo.

Las críticas que frenaron el proyecto

La propuesta despertó una fuerte polémica desde su presentación. Distintas confederaciones y dirigentes cuestionaron el posible ingreso de capitales privados y reclamaron mayores precisiones sobre su estructura, gobernanza y efectos.

Ante ese escenario, la FIFA reconoció que el proyecto había provocado divisiones incompatibles con el objetivo inicial de unir y fortalecer al fútbol mundial.

“Después de escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”, señaló la institución.

Finalmente, confirmó: “En consecuencia, esta propuesta no avanzará”.

El comunicado completo de la FIFA





Declaración atribuible al Presidente de la FIFA



El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios.



Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar.



Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar.



En consecuencia, esta propuesta no avanzará.



De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo.