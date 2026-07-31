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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 JUL 2026 | 21º
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Locales

La Municipalidad cerró el mes aniversario con un encuentro de danzas por las peatonales y la plaza Libertad

Academias locales protagonizaron un encuentro que recorrió el Mercado Armonía, las peatonales y culminó en la Plaza Libertad, en el marco del cierre de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades.

Hoy 22:03

Dando cierre a los festejos por el 473º aniversario de la Madre de Ciudades y organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital, se llevó a cabo durante la tarde de viernes un Encuentro de Danzas que comenzó con un recorrido en el Mercado Armonía, continuó por las peatonales y concluyó en la retreta de plaza Libertad, con la participación de academias locales.

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Los elencos del Ballet Folklórico "Jorge Newbery" (BAFOJONE), el Ballet Raíces Americanas, el Taller de Danza para Adultos "Haciendo Patria" y el Ballet Perfume de Carnaval fueron los encargados de brindar el espectáculo musical a los transeúntes al son del pala pala, el palito, escondidos, el gato, la zamba y la chacarera.

“Es un evento que forma parte de los festejos, haciendo el cierre y transitando por las peatonales para llegar a la plaza Libertad en un baile común donde todos los santiagueños pueden compartir de nuestra música, el folclore y danzas tradicionales”,  resaltó el director de Cultura de la Municipalidad, Francisco Avendaño.

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