La Feria Artesanal 2026 de la Municipalidad concluyó con balance positivo para emprendedores y artesanos

La tradicional propuesta organizada por la Municipalidad de la Capital concluyó con espectáculos en vivo y un importante movimiento de visitantes. Más de 1.000 familias participaron de una edición que impulsó el trabajo de artesanos, emprendedores y el sector turístico.

Hoy 22:02

El viernes 31, concluyó con gran éxito y espectáculos en vivo desde el mediodía y durante toda la jornada, la edición 2026 de Feria Artesanal organizada por la Municipalidad de la Capital dando cierre al mes de festejos por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades.

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El director de Cultura de la Capital, Francisco Avendaño, destacó: “Ha sido un mes de actividades muy intensas en el marco de la feria, que es la más extensa del país con 28 días de trabajo continuo y con empleo para más de 1.000 familias, que han estado tanto en el espacio de El Rosedal como en Changolandia”.

“Todo ese movimiento ha implicado la participación de artesanos, emprendedores y todas las personas que se encuentran vinculadas con el turismo y que han encontrado un atractivo turístico en las vacaciones de invierno”, remarcó.

A la vez que señaló que, dicha actividad forma parte de la política implementada por la intendente, Ing. Norma Fuentes, “que ha entendido que cualquier inversión en cultura deviene en el turismo, que se vincula con nuestras raíces y con la forma de entender la cultura, dinamizando la economía de la ciudad”.