Victoria Villarruel respondió a Diego Santilli y lo acusó de pertenecer a la “casta política”

La vicepresidenta cuestionó al jefe de Gabinete luego de que el funcionario reclamara públicamente que dé un paso al costado.

Hoy 21:26

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió este viernes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que el funcionario reclamara públicamente su renuncia y profundizara la tensión dentro del Gobierno de Javier Milei.

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A través de un mensaje publicado en X, Villarruel cuestionó duramente a quien, sin mencionar directamente por su nombre, identificó como uno de los representantes de la “casta política” contra la que el espacio libertario compitió en las elecciones de 2023.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió la vicepresidenta.

En el mismo mensaje, Villarruel calificó de “parásitos” a quienes, según su visión, ejercen este tipo de presiones y cerró con un pedido dirigido a sus críticos: “Sea democrático y respete el voto popular”.

La vicepresidenta también reivindicó la fórmula que integró junto a Milei en 2023 y sostuvo que surgió para “quebrar la hegemonía” de la dirigencia política tradicional.

Santilli había pedido su renuncia

El nuevo capítulo de la interna se inició durante la mañana del viernes, cuando Diego Santilli habló en Radio Mitre y cuestionó las publicaciones que Villarruel había realizado el día anterior.

El jefe de Gabinete calificó sus expresiones como una “barbaridad”, “disparate” y una “falta de sentido común” y fue contundente cuando le preguntaron si consideraba que debía renunciar.

“Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”, sostuvo Santilli.

El funcionario también expresó su desacuerdo con la actitud de la vicepresidenta y cuestionó que, a su entender, en lugar de respaldar al Gobierno, “siempre pone palos en la rueda”.