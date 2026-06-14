Gonzalo Parma construye su casa de barro con solo $250.000 en La Plata

En La Plata, Gonzalo 'Chalo' Parma desafía el acceso a la vivienda construyendo su casa de 110 m² con barro y paja por menos de $250.000.

Hoy 19:01

En la Argentina contemporánea, donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más complicado, la historia de Gonzalo 'Chalo' Parma se erige como un ejemplo notable de innovación en construcción.

Con recursos limitados y sin experiencia previa, Chalo construyó una vivienda de 110 metros cuadrados utilizando barro, paja y técnicas naturales. El costo total de este proyecto no superó los $250.000.

‘No tenía un peso’, afirma Chalo, subrayando que su limitación económica fue el punto de partida para desarrollar su hogar.

Ubicada en La Plata, la vivienda fue erigida utilizando el sistema de quincha, una técnica de construcción ancestral que combina madera, tierra y fibras vegetales. A simple vista, puede parecer una casa tradicional, pero su esencia proviene de métodos sostenibles.

El inicio de su aventura constructiva fue casi fortuito. En 2010, Chalo vio una película en la que el profesor Jorge Belanko explicaba técnicas de construcción natural. ‘Me explotó la cabeza’, recuerda. Desde entonces, esa idea germinó hasta que pudo llevarla a cabo.

Después de experimentar en un terreno familiar en la costa, avanzó en su proyecto definitivo en La Plata junto a su hermano. Compraron un lote y comenzaron desde cero, lo que les permitió construir un hogar a su medida.

El proceso de construcción no fue inmediato. En apenas ocho meses logró lo básico para mudarse y, un año después, completó el baño. Con el tiempo, fue ampliando y mejorando cada espacio, destacando la posibilidad de construir por etapas gracias al uso de barro.

‘Se puede empezar de a poco’, explica Chalo, quien resalta que el barro permite reducir costos dramáticamente en comparación con construcciones tradicionales. ‘Con unos $100 mil en paja y $150 mil en tierra levanté todo’, aclara, mientras destaca que los gastos inevitables son mínimos en comparación con la construcción convencional.

Además de la economía, Chalo menciona la accesibilidad como un aspecto crucial. No es necesario ser un profesional o tener experiencia previa. ‘Nunca había levantado una pared’, enfatiza, señalando que aprendió mediante la práctica y el ensayo.

Su historia no solo representa un enfoque diferente hacia la vivienda en un contexto de crisis, sino que también demuestra que es posible desafiar el sistema tradicional. ‘Si esperás tener toda la plata, no empezás nunca’, concluye, dejando una reflexión sobre la importancia de actuar a pesar de las limitaciones.