En vivo: Ecuador pone a prueba su invicto de 19 partidos ante Costa de Marfil en el Mundial

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|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
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|0
|0
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|E
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|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
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|4
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|0
|3
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|1
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|0
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|0
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|G
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|GC
|DG
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
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|0
|0
|0
|3
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|0
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|0
|0
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|4
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
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|3
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|0
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|E
|P
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|GC
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|0
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|0
|0
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|P
|GF
|GC
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|0
|0
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El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece debuta este domingo desde las 19 en Filadelfia ante el campeón africano, en un duelo clave del Grupo E de la Copa del Mundo. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.
Ecuador iniciará este domingo su camino en el Mundial 2026 con un desafío de riesgo ante Costa de Marfil, en un duelo inédito que se disputará desde las 19 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
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