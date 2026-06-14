Referentes libertarios del Norte definieron estrategias electorales y reforzaron la militancia digital

Dirigentes y jóvenes militantes participaron de un congreso regional en Chaco, donde analizaron el escenario político, coordinaron acciones de comunicación y proyectaron el trabajo territorial de cara a los próximos desafíos electorales.

Hoy 19:51

La ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, fue sede del Congreso Regional del Norte, un encuentro que reunió a referentes y militantes vinculados al espacio político que respalda al presidente Javier Milei, con el objetivo de coordinar estrategias de comunicación, fortalecer la organización territorial y proyectar el trabajo electoral para los próximos comicios.

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Durante la jornada participaron delegaciones de distintas provincias del NOA y NEA, que intercambiaron experiencias sobre el crecimiento de los espacios libertarios en cada distrito y analizaron los desafíos políticos de cara al futuro.

La provincia de Santiago del Estero estuvo representada por Marylen Varela Rossi, Fabricio Argibay y Jesús Silvetti, quienes formaron parte de las actividades y mesas de trabajo desarrolladas durante el encuentro.

Uno de los ejes centrales del congreso estuvo vinculado al rol de las redes sociales y las nuevas plataformas digitales en la construcción de la comunicación política. En ese marco, se llevaron adelante exposiciones destinadas a abordar estrategias de difusión y posicionamiento de las ideas liberales en el ámbito virtual.

Entre los principales expositores se destacaron Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, Emilia Orozco y Diego Recalde, quienes analizaron el impacto de las herramientas digitales en la formación de opinión pública y en la interacción con los ciudadanos.

Asimismo, también participaron Gino Visconti, Pablo Basualdo, Bruno Ruboi, Adrián Zukiewicz, Rocío Gómez y Juan Martín Mersch, quienes compartieron experiencias y reflexiones vinculadas al trabajo militante y a la consolidación de estructuras políticas en las distintas provincias.

El encuentro contó además con la presencia de Alfredo "Capi" Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza en Chaco, quien acompañó las actividades organizadas durante la jornada.

Según expresaron los participantes, el objetivo principal del congreso fue avanzar en una planificación conjunta entre los distintos distritos y fortalecer la coordinación regional con vistas a los próximos desafíos electorales.

Durante las conclusiones también se destacó la importancia de consolidar la presencia territorial del espacio y profundizar las acciones de comunicación para acompañar las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

De esta manera, el Congreso Regional del Norte se convirtió en un ámbito de intercambio político y organizativo para los sectores alineados con el oficialismo nacional, con especial foco en la construcción de estrategias de cara al escenario electoral venidero.