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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 11º
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Milo J pasó por Santiago del Estero y una reunión con artistas locales despertó curiosidad

El joven cantante compartió imágenes junto a Orella Luca, Los Arcanos del Desierto y otros amigos. Su presencia en la provincia no pasó inadvertida y generó especulaciones entre sus seguidores.

Hoy 20:08

La visita de Milo J a Santiago del Estero no tardó en convertirse en tema de conversación en las redes sociales. El reconocido artista apareció en distintas historias de Instagram compartiendo un encuentro con músicos y amigos locales, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.

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En las imágenes difundidas en redes sociales se lo pudo ver junto a Orella Luca, integrantes de Los Arcanos del Desierto y otros jóvenes, en un ambiente distendido y de camaradería. La reunión habría transcurrido en un clima relajado, entre charlas, música y momentos compartidos.

La presencia del cantante en territorio santiagueño llamó rápidamente la atención de los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre los motivos de su visita. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre una presentación artística, grabación o actividad específica vinculada a su paso por la provincia.

Milo J es una de las figuras jóvenes con mayor crecimiento dentro de la escena musical argentina, con una carrera que en los últimos años lo llevó a posicionarse entre los artistas más escuchados del país y de la región.

Las fotografías y videos compartidos durante el encuentro generaron una gran repercusión entre los fanáticos santiagueños, quienes celebraron la presencia del músico y no descartaron que su visita pueda estar relacionada con futuros proyectos o colaboraciones.

Por ahora, el motivo de su estadía en Santiago del Estero continúa siendo una incógnita, aunque su aparición junto a artistas locales ya logró captar la atención de miles de seguidores en las redes sociales.

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