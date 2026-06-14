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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 11º
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Mascotas

Abandonaron a seis cachorritos en Sauce Bajada y piden ayuda para encontrarles hogar

Los pequeños fueron encontrados dentro de una caja frente a una finca de Sauce Bajada. Ahora buscan familias responsables que puedan brindarles un hogar y los cuidados que necesitan.

Hoy 21:19
Perritos abandonados

Seis cachorritos fueron abandonados en una caja en Sauce Bajada y actualmente necesitan con urgencia familias que quieran adoptarlos de manera responsable.

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Los animales fueron encontrados frente a una finca, donde personas desconocidas los dejaron a su suerte. Tras el hallazgo, fueron resguardados y ahora permanecen bajo cuidado mientras esperan encontrar un hogar definitivo.

Los cachorros son de corta edad y requieren alimentación, atención y cuidados adecuados. Por este motivo, quienes los rescataron solicitaron la colaboración de la comunidad para difundir su situación y ayudarles a conseguir familias responsables.

Las personas interesadas en adoptar alguno de los perritos pueden comunicarse al número 3855875825.

Cualquier ayuda o difusión puede ser fundamental para que estos cachorritos encuentren el hogar que merecen.

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