La recolección de residuos se realizará con normalidad durante el feriado

La Municipalidad de la Capital informó que el servicio se prestará con sus horarios y recorridos habituales durante la jornada del 16 de junio.

Hoy 21:46

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Servicios Urbanos, informó que la recolección de residuos domiciliarios se realizará con normalidad durante el próximo lunes 16 de junio, feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

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Desde el área indicaron que el servicio se cumplirá en todos los barrios de la ciudad respetando los horarios y recorridos habituales. De esta manera, los camiones recolectores iniciarán sus tareas a partir de las 7 de la mañana y continuarán desde las 16 en el turno tarde.

Las autoridades municipales señalaron que el objetivo es garantizar la correcta prestación de un servicio esencial, incluso durante los días feriados, para mantener la limpieza y las condiciones sanitarias en los distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, se recordó a los vecinos la importancia de sacar los residuos domiciliarios correctamente embolsados y hacerlo minutos antes del paso del camión recolector, a fin de colaborar con el normal desarrollo de las tareas.

De esta manera, la Municipalidad de la Capital ratificó que el servicio de recolección de residuos no sufrirá modificaciones durante la jornada feriada del próximo lunes.