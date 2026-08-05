Apuñalan a cuatro personas en Covent Garden, en el corazón de Londres

Hay una mujer detenida. Cuatro hombres sufrieron heridas de arma blanca.

05/08/2026

Al menos cuatro personas fueron apuñaladas este miércoles en el centro de Londres. Una mujer fue arrestada tras el incidente.

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Tanto la Policía Metropolitana como el Servicio de Ambulancias de Londres informaron haber sido alertados de un incidente en la calle Endell, en Covent Garden.

La Policía Metropolitana dijo que la sospechosa detenida es una mujer de 47 años.

Un portavoz de la policía dijo que recibieron un aviso sobre un apuñalamiento en la calle Endell alrededor de las 12:27 del mediodía.

Cuatro hombres, de 34, 39, 42 y 52 años, fueron encontrados con heridas de arma blanca y evaluados en el lugar de los hechos, añadieron.

La mujer fue arrestada bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva y agresión.

Covent Garden, el corazón de Londres

Covent Garden es uno de los distritos más emblemáticos, vibrantes y con mayor historia del centro de Londres, ubicado en el corazón del West End.

Su nombre proviene de los huertos que pertenecían al convento de la Abadía de Westminster en la Edad Media.

Es famoso por su animada Piazza, sus concurridos artistas callejeros (músicos, magos y acróbatas) y su estrecha vinculación con las artes escénicas, al albergar la prestigiosa Royal Opera House y encontrarse rodeado de teatros del West End.