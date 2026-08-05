Palermo volvió a Platense: asumió como DT y tendrá el desafío de levantar al Calamar en el Clausura

El Titán inició su segundo ciclo en el club de Vicente López tras la salida de Walter Zunino. Firmó contrato hasta diciembre de 2028 y debutará el sábado frente a Independiente, con la Copa Libertadores como otro gran objetivo.

05/08/2026

Martín Palermo fue oficializado como el nuevo entrenador de Platense y comenzó este miércoles su segundo ciclo al frente del Calamar. El Titán firmó contrato hasta diciembre de 2028, dirigió su primera práctica en Miraflores y ya trabaja con la mira puesta en el duelo del próximo sábado frente a Independiente, en Avellaneda, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

La llegada del histórico goleador de Boca se produce luego de la salida de Walter Zunino, en un contexto complejo para el conjunto de Vicente López, que viene de caer 4-0 ante Talleres y atraviesa un clima de tensión tanto dentro como fuera de la cancha. Antes de cerrar el regreso de Palermo, la dirigencia realizó un intento por contratar a Gustavo Costas, aunque finalmente el elegido fue el exdelantero.

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por Diego Cagna y Damián Leyes como ayudantes de campo, mientras que Gastón Mendoza y Esteban Herrera serán los preparadores físicos. Palermo vuelve a dirigir tras su paso por Fortaleza de Brasil, donde acumuló ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 17 encuentros, aunque no logró evitar el descenso del equipo.

En su primera experiencia en Platense, durante 2023, el Titán dirigió 46 partidos y protagonizó una de las campañas más importantes de la historia reciente del club al alcanzar la final de la Copa de la Liga, en la que perdió por 1-0 frente a Rosario Central. Ahora buscará repetir ese protagonismo con un equipo que apenas suma un punto y ocupa el último lugar de la Zona A del Clausura, además de afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido.