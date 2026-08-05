Boca no se retira del mercado: ahora irá por el Chimy Ávila tras cerrar a Enner Valencia

El Xeneize ya acordó la llegada del delantero ecuatoriano, pero busca sumar otra variante en ataque. El ex Betis también es pretendido por Rosario Central y analiza su futuro como jugador libre.

05/08/2026

Boca sigue moviéndose en el mercado de pases. Tras cerrar la incorporación de Enner Valencia, quien arribaría al país durante el fin de semana, la dirigencia ahora pondrá sus esfuerzos en intentar contratar a Ezequiel "Chimy" Ávila, delantero que quedó con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con Real Betis.

La decisión de buscar otro atacante responde principalmente a la lesión de Adam Bareiro, que todavía no tiene fecha confirmada para regresar, y a la necesidad de mejorar la eficacia ofensiva del equipo. Además, el rendimiento de Miguel Merentiel quedó bajo la lupa en las últimas semanas por la falta de contundencia de cara al arco rival.

Sin embargo, el Xeneize no está solo en la carrera por el santafesino. Rosario Central también mantiene conversaciones con el futbolista y aparece como un competidor importante, ya que allí milita su hermano Gastón Ávila, con quien nunca compartió plantel. Ese factor familiar podría influir en la decisión final del atacante.

A pesar de que en su última temporada convirtió tres goles en 30 partidos, en Boca valoran especialmente su movilidad, capacidad para asociarse y experiencia internacional. Formado en Tiro Federal, el Chimy pasó por San Lorenzo antes de emigrar a Europa, donde vistió las camisetas de Huesca, Osasuna y Real Betis, llegando incluso a integrar la prelista de la selección de España para la Eurocopa 2024.

Con la salida de Marcelo Saracchi y las cesiones de Iker Zufiaurre y Santiago Zampieri, Boca dispone de tres cupos para incorporar futbolistas. Uno ya será ocupado por Enner Valencia, mientras que el segundo podría destinarse al Chimy Ávila. En tanto, el lugar restante estaría reservado para reforzar la defensa, una de las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.