Milo J anunció su único show en Argentina en 2026: será en el estadio Kempes de Córdoba

El artista cerrará el año con La Vida Era Más Corta Tour Mundial el 5 de diciembre, en su primer show 360° en el país. La preventa de entradas comenzará el lunes 10 de agosto por All Access.

05/08/2026

Después de recorrer América Latina, Europa y Estados Unidos, Milo J regresará a la Argentina el próximo 5 de diciembre para despedir el recorrido de 2026 de La Vida Era Más Corta Tour Mundial. El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario del primer show 360° del artista en el país, un formato que debutó meses atrás en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y que ahora encontrará su primera función frente al público argentino.

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El anuncio se realizó de la misma manera en que se vivirá el concierto: con Milo ubicado en el centro de una conferencia de prensa realizada en el Kempes en formato 360°, rodeado por periodistas e invitados. Una forma de anticipar, desde el primer momento, la propuesta artística que llegará a Córdoba en diciembre.

"Este anuncio es muy especial para mí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este año con el último álbum. Significará mucho poder compartirlo con toda la gente que lo ha acompañado desde el principio. Tocar acá en el Kempes será una manera de compartir mi agradecimiento hacia todos”, expresó durante la presentación.

El regreso encuentra a Milo después de un año que amplió la dimensión de su obra. En los últimos meses se convirtió en el artista más premiado de una misma edición de los Premios Gardel, publicó Live from NPR's Tiny Desk, un set que ya supera las 15 millones de reproducciones, y llevó La Vida Era Más Corta Tour Mundial por América Latina, Europa y Estados Unidos.