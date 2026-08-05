Tensión en Alemania: hallaron un dron cargado con un explosivo en un aeropuerto clave de la OTAN

El embajador ucraniano Oleksii Makeiev apuntó a Moscú por el incidente, que provocó el cierre del lugar.

05/08/2026

Un incidente que involucró al menos un dron que contenía un artefacto explosivo provocó la suspensión temporal del tráfico en el aeropuerto alemán de Leipzig, un centro logístico clave para la OTAN y para el envío de material militar y civil a Ucrania.

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En Alemania, país que apoya de manera activa a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, el embajador ucraniano señaló a Moscú desde la primera hora del incidente en una entrevista con la cadena de televisión Welt TV.

"¿Quién más podría ser aparte de Rusia?", afirmó Oleksii Makeiev.

En la noche del martes al miércoles, el tráfico aéreo quedó interrumpido durante dos horas en este aeropuerto situado en el este de Alemania, después del hallazgo de un dron que, según anunciaron los investigadores alemanes, transportaba un "artefacto explosivo no identificado", que fue desactivado.

Un avión tuvo que abortar su aterrizaje programado en el aeropuerto de Leipzig-Halle y después chocó en el aire con un objeto desconocido, pero más tarde aterrizó sin contratiempos en otro lugar, informó el gobierno.

Imágenes de agencias de prensa grabadas de noche mostraron vehículos de policía, de bomberos y un robot de desactivación de bombas circulando por la pista, muy cerca de un avión de la compañía ucraniana de carga Antonov Airlines y no muy lejos de un aparato de carga alemán DHL.

Este incidente se produce mientras Alemania lleva meses alertando sobre intentos de sabotaje, desinformación y ciberataques procedentes de potencias extranjeras hostiles, sobre todo Rusia.

Un avión "aparentemente chocó" con otro objeto en el momento de volver a ganar altitud tras no haber podido aterrizar en el aeropuerto de Leipzig/Halle, temporalmente cerrado antes del hallazgo del dron, confirmó el Ministerio del Interior alemán.

Un avión de pasajeros procedente de Mallorca, así como varios aviones de carga que se dirigían allí, tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos.

Pese al impacto, el avión pudo aterrizar en el aeropuerto de Hanóver, a 200 km al noroeste del de Leipzig/Halle, que también es utilizado por el Ejército alemán, la OTAN y para el transporte de carga con destino a Ucrania, precisó el portavoz del ministerio, Leonard Kaminski, en rueda de prensa en Berlín.

Alemania y otros países europeos han observado casos de drones volando sobre lugares sensibles como aeropuertos, bases militares y plantas industriales.