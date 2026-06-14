Detuvieron en un boliche a un hombre que era buscado por abuso sexual y violencia de género

El sospechoso, de 39 años, fue reconocido por un policía que prestaba servicio en un local bailable. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente y además acumulaba denuncias por amenazas y violación de domicilio.

Hoy 20:48

Un hombre de 39 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en un local bailable del barrio San Martín, en la ciudad de Monte Quemado, luego de ser identificado como una persona que era intensamente buscada por causas vinculadas a abuso sexual y violencia de género.

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Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se concretó alrededor de las 5.45, cuando un efectivo que cumplía funciones de seguridad en un evento observó entre los asistentes al sospechoso, domiciliado en el paraje Bella Vista, sobre quien pesaba una orden de detención vigente.

Tras advertir su presencia, el uniformado dio aviso a las autoridades judiciales correspondientes y se confirmó que el pedido de captura seguía activo. De acuerdo con la investigación, el acusado se encontraba imputado en una causa por supuesto abuso sexual simple en perjuicio de una mujer.

Además, sobre el mismo sujeto pesaban otras actuaciones judiciales por presuntas amenazas para alarmar o amedrentar y violación de domicilio, también en perjuicio de la misma víctima. Las denuncias más recientes habían sido radicadas luego de que el acusado continuara hostigando a la mujer pese a las medidas adoptadas por la Justicia.

Una vez corroborada la vigencia de la orden judicial, las autoridades dispusieron su inmediata detención. El hombre fue retirado del establecimiento por personal policial y trasladado a una dependencia de la zona.

El acusado quedó alojado en calidad de detenido y a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes en las distintas causas que se tramitan en su contra.