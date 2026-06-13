Costa de Marfil sorprendió a Ecuador en el arranque del Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 10º
Mundial 2026
17' Grupo F
Suecia 1
Túnez 0
14 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil 1
Ecuador 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo F
Países Bajos 2
Japón 2
FINALIZADO
13:00 Grupo H
España -
Cabo Verde -
15 / 06 / 2026
16:00 Grupo G
Bélgica -
Egipto -
15 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Arabia Saudita -
Uruguay -
15 / 06 / 2026
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Costa de Marfil sorprendió a Ecuador en el arranque del Mundial

El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece debutó con una derrota por 1 a 0 en Filadelfia ante el campeón africano, en un duelo clave del Grupo E de la Copa del Mundo.

Hoy 22:10
Costa de Marfil festejo

Ecuador llegaba con la obligación de asumir el protagonismo y lo hizo desde el primer minuto. Impulsado por una multitud que copó las tribunas y alentó sin descanso, el equipo de Sebastián Beccacece tomó la iniciativa, manejó la pelota y buscó imponer condiciones ante una Costa de Marfil que aceptó el papel de esperar y apostar por los espacios, pero fue derrotado por 1 a 0.

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La "Tri" dominó gran parte de la primera etapa y generó las situaciones más claras. Primero fue Enner Valencia, que aprovechó un error defensivo y sacó un remate desviado. Luego, Yeboah estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que se estrelló en el travesaño. Todo parecía indicar que el gol ecuatoriano estaba al caer, pero el fútbol volvió a demostrar que no siempre responde a la lógica.

Los africanos comenzaron a encontrar grietas en el fondo sudamericano y también generaron peligro. Castello Lukeba Diomandé, una de las figuras del encuentro, expuso las falencias defensivas de Ecuador con sus constantes desbordes y movimientos entre líneas. El partido se volvió de ida y vuelta, con oportunidades en ambos arcos y otro remate al travesaño, esta vez de Minda, que mantuvo el marcador en cero.

En el complemento, Beccacece intentó corregir algunos problemas defensivos modificando el esquema, pero Costa de Marfil ganó confianza y empezó a crecer en el partido. Ecuador, obligado por la necesidad de ganar, adelantó sus líneas y comenzó a perder claridad. La intensidad se transformó en apresuramiento y el dominio de la pelota ya no fue el mismo.

Mientras tanto, los africanos se sintieron cada vez más cómodos. Wahi estuvo cerca de marcar con otro remate al travesaño y el arquero Hernán Galíndez se convirtió en una de las figuras del conjunto ecuatoriano. Los cambios le dieron algo de energía a la "Tri", especialmente con el ingreso de Ángelo Preciado, que generó peligro por la banda derecha, y un potente remate de Gonzalo Plata que exigió al arquero rival.

Sin embargo, cuando el partido entró en su tramo decisivo, Costa de Marfil encontró el golpe que estaba buscando. En una nueva transición rápida, llegó el centro atrás que tanto había insinuado durante el encuentro y Diallo apareció para definir con precisión y marcar el gol que terminaría siendo decisivo.

La derrota dejó una sensación amarga para Ecuador, que tuvo las mejores oportunidades para quedarse con el triunfo, incluidos dos remates en los palos, pero no logró capitalizarlas. Además, sus principales figuras, como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, no pudieron marcar diferencias en los momentos determinantes.

El sueño parecía estar al alcance de la mano para la selección ecuatoriana. Sin embargo, entre la falta de eficacia y las debilidades defensivas, ese anhelo terminó convirtiéndose en una pesadilla. Del otro lado, Costa de Marfil aprovechó cada oportunidad, dio un golpe de autoridad y se llevó una victoria que puede valer una clasificación.

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