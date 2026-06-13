Costa de Marfil sorprendió a Ecuador en el arranque del Mundial

El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece debutó con una derrota por 1 a 0 en Filadelfia ante el campeón africano, en un duelo clave del Grupo E de la Copa del Mundo.

Hoy 22:10

Ecuador llegaba con la obligación de asumir el protagonismo y lo hizo desde el primer minuto. Impulsado por una multitud que copó las tribunas y alentó sin descanso, el equipo de Sebastián Beccacece tomó la iniciativa, manejó la pelota y buscó imponer condiciones ante una Costa de Marfil que aceptó el papel de esperar y apostar por los espacios, pero fue derrotado por 1 a 0.

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La "Tri" dominó gran parte de la primera etapa y generó las situaciones más claras. Primero fue Enner Valencia, que aprovechó un error defensivo y sacó un remate desviado. Luego, Yeboah estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que se estrelló en el travesaño. Todo parecía indicar que el gol ecuatoriano estaba al caer, pero el fútbol volvió a demostrar que no siempre responde a la lógica.

Los africanos comenzaron a encontrar grietas en el fondo sudamericano y también generaron peligro. Castello Lukeba Diomandé, una de las figuras del encuentro, expuso las falencias defensivas de Ecuador con sus constantes desbordes y movimientos entre líneas. El partido se volvió de ida y vuelta, con oportunidades en ambos arcos y otro remate al travesaño, esta vez de Minda, que mantuvo el marcador en cero.

En el complemento, Beccacece intentó corregir algunos problemas defensivos modificando el esquema, pero Costa de Marfil ganó confianza y empezó a crecer en el partido. Ecuador, obligado por la necesidad de ganar, adelantó sus líneas y comenzó a perder claridad. La intensidad se transformó en apresuramiento y el dominio de la pelota ya no fue el mismo.

Mientras tanto, los africanos se sintieron cada vez más cómodos. Wahi estuvo cerca de marcar con otro remate al travesaño y el arquero Hernán Galíndez se convirtió en una de las figuras del conjunto ecuatoriano. Los cambios le dieron algo de energía a la "Tri", especialmente con el ingreso de Ángelo Preciado, que generó peligro por la banda derecha, y un potente remate de Gonzalo Plata que exigió al arquero rival.

Sin embargo, cuando el partido entró en su tramo decisivo, Costa de Marfil encontró el golpe que estaba buscando. En una nueva transición rápida, llegó el centro atrás que tanto había insinuado durante el encuentro y Diallo apareció para definir con precisión y marcar el gol que terminaría siendo decisivo.

La derrota dejó una sensación amarga para Ecuador, que tuvo las mejores oportunidades para quedarse con el triunfo, incluidos dos remates en los palos, pero no logró capitalizarlas. Además, sus principales figuras, como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, no pudieron marcar diferencias en los momentos determinantes.

El sueño parecía estar al alcance de la mano para la selección ecuatoriana. Sin embargo, entre la falta de eficacia y las debilidades defensivas, ese anhelo terminó convirtiéndose en una pesadilla. Del otro lado, Costa de Marfil aprovechó cada oportunidad, dio un golpe de autoridad y se llevó una victoria que puede valer una clasificación.