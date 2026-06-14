“Que fluya el petróleo”: Trump anunció la reapertura del estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos confirmó que quedó cerrado el acuerdo de paz con Irán y ordenó levantar el bloqueo naval en la región. La firma oficial está prevista para el 19 de junio en Suiza.

Hoy 19:46

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el acuerdo alcanzado con Irán quedó oficialmente cerrado y confirmó la reapertura inmediata del estratégico Estrecho de Ormuz, además del levantamiento del bloqueo naval estadounidense que regía sobre puertos iraníes.

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La confirmación llegó a través de una publicación realizada por el mandatario en Truth Social, donde celebró el entendimiento alcanzado tras varios meses de conflicto. "El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", expresó.

En el mismo mensaje, Trump informó que autorizó la libre circulación de embarcaciones por el paso marítimo más importante para el comercio mundial de petróleo. "Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió.

El anuncio se produjo pocas horas después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmara que las negociaciones entre ambas naciones habían concluido exitosamente. El mandatario paquistaní, que actuó como mediador en las conversaciones, sostuvo que el acuerdo establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el conflicto en Líbano.

Desde Teherán, las autoridades iraníes también celebraron el entendimiento. El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, afirmó que el acuerdo "pone fin inmediatamente a la guerra" y aseguró que la República Islámica de Irán logró cumplir sus objetivos durante el conflicto. "El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada", declaró en la televisión estatal.

La guerra había comenzado el 28 de febrero y generó una fuerte preocupación internacional por el riesgo de una crisis energética global, especialmente debido a la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo comercializado en el mundo.

Según confirmó Pakistán, la firma oficial del acuerdo se realizará el próximo 19 de junio en Ginebra, Suiza. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, adelantó que participará de la ceremonia y no descartó la presencia de Trump. "Definitivamente planeo estar ahí, pero es posible que el presidente también esté", señaló durante una entrevista televisiva.