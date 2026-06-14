Mirtha Legrand y Roberto Piazza sellan su reconciliación tras 15 años

Mirtha Legrand y Roberto Piazza protagonizaron un emotivo reencuentro público después de 15 años de distancia durante un desfile benéfico en Argentina.

Hoy 19:49

La reconciliación entre Mirtha Legrand y Roberto Piazza ha marcado un hito significativo en el mundo del espectáculo argentino, al verse ambos en un mismo evento tras un distanciamiento de más de 15 años.

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La presencia de Legrand en el desfile benéfico de Piazza se ha convertido en un momento histórico que capturó la atención de los asistentes y de la prensa, simbolizando el fin de un conflicto que se había originado por un comentario en televisión.

La ruptura entre Legrand y Piazza se remonta a una discusión sobre la adopción homoparental, que tuvo lugar en una famosa mesa televisiva, causando un distanciamiento personal y profesional que duró catorce años.

El desfile, además de ser un evento social, fue el escenario ideal para la reconciliación. Durante la velada, el maestro de ceremonias, Walter Vázquez, presentó a Mirtha, resaltando su importancia en la carrera del diseñador.

Las palabras de Legrand, expresadas ante el micrófono, mostraron tanto emoción como un sincero arrepentimiento, reconociendo que su conflicto había afectado su amistad histórica: “En algún momento tuvimos una diferencia por un comentario mío que hice en televisión, del que me arrepentiré toda mi vida.”

El público recibió su intervención con un aplauso cerrado, celebrando este emotivo reencuentro que visibiliza el valor de la reconciliación en el ámbito del espectáculo argentino.

Finalmente, el desfile también tuvo un componente solidario, ya que lo recaudado fue destinado a la Fundación de Piazza, que lucha contra el abuso infantil, evidenciando cómo el compromiso social se entrelaza con el arte y la moda.