Estados Unidos e Irán acordaron un plan de paz y buscan poner fin a meses de conflicto en Medio Oriente

El anuncio fue realizado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien aseguró que ambas partes alcanzaron un acuerdo para cesar las operaciones militares. La firma oficial está prevista para la próxima semana en Suiza.

Hoy 19:33

Un importante avance diplomático podría marcar el final de uno de los conflictos más tensos de los últimos meses en Medio Oriente. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares y que será formalizado en los próximos días en Suiza.

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Según detalló el mandatario paquistaní, las negociaciones permitieron consensuar el texto definitivo del acuerdo luego de semanas de mediación internacional encabezadas por Pakistán, con el respaldo de otros actores regionales. La firma oficial fue programada para el 19 de junio y estará acompañada por reuniones técnicas destinadas a implementar los puntos pactados.

Uno de los aspectos centrales del entendimiento es la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo. Durante el conflicto, las restricciones y bloqueos en esa zona provocaron fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales.

Además del alto el fuego, el acuerdo prevé el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes y la liberación de aproximadamente 25.000 millones de dólares en activos iraníes congelados. A cambio, Irán se comprometería a no desarrollar armas nucleares y a iniciar una nueva etapa de negociaciones sobre su programa atómico.

Las conversaciones sobre la cuestión nuclear continuarán durante los próximos 60 días. De acuerdo con los borradores difundidos por distintos medios internacionales, ambas partes buscarán alcanzar un acuerdo más amplio que incluya controles sobre el enriquecimiento de uranio y mecanismos de supervisión internacional.

Sin embargo, el entendimiento todavía enfrenta obstáculos. Israel, que no forma parte del acuerdo, expresó reparos sobre algunos de sus términos y mantiene diferencias respecto al futuro de las capacidades militares iraníes y de grupos aliados de Teherán en la región. Incluso, recientes bombardeos en Líbano generaron preocupación entre los mediadores por el riesgo de que el proceso vuelva a deteriorarse.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán se había convertido en uno de los principales focos de inestabilidad global, con impacto directo sobre el comercio energético y la seguridad regional. Por ese motivo, la eventual firma del acuerdo es observada por la comunidad internacional como un paso decisivo para reducir la tensión en Medio Oriente y evitar una nueva escalada militar.