Vélez e Independiente se enfrentan en Liniers con el puntaje perfecto en juego

Dos de los líderes de la Zona A se medirán este lunes desde las 19 en el estadio José Amalfitani. Ambos equipos ganaron sus primeras dos presentaciones en el Torneo Clausura.

Hoy 00:48

Vélez recibirá este lunes a Independiente, desde las 19, en el estadio José Amalfitani, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer, con Lucas Cavallero a cargo del VAR, y contará con la televisación de ESPN Premium.

Los dos equipos llegan con puntaje ideal después de ganar sus primeros compromisos y buscarán una victoria que les permita quedar en soledad en lo más alto del grupo.

Independiente quiere sostener su gran arranque

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros comenzó el campeonato con un triunfo por 2-0 ante Estudiantes, en La Plata, y luego derrotó por 1-0 a Newell’s en Avellaneda.

Con seis puntos, el Rojo comparte el liderazgo de la Zona A y afrontará una prueba importante frente a otro de los equipos que aspira a ser protagonista.

Una victoria en Liniers le permitiría prolongar su comienzo perfecto y sumar confianza de cara a un semestre en el que también buscará avanzar en la Copa Argentina.

Vélez busca su tercera victoria consecutiva

El Fortín también ganó sus dos primeras presentaciones. En el debut superó por 1-0 a Instituto y posteriormente venció 3-1 a Talleres, en Córdoba.

El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto intentará aprovechar la localía para conseguir su tercer triunfo consecutivo y mantenerse en la cima.

El último antecedente entre ambos se registró el 31 de enero, en Avellaneda, y terminó igualado 1-1. Jano Gordon abrió el marcador para Vélez y luego convirtió en contra para establecer el empate.

Probable formación de Vélez

Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón.DT: Guillermo Barros Schelotto.

Posible formación de Independiente

Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Vélez vs. Independiente: hora, TV y árbitro

Día: lunes 3 de agosto.

Hora: 19.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Lucas Cavallero.

Estadio: José Amalfitani.