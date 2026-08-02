Vélez e Independiente se enfrentan en Liniers con el puntaje perfecto en juego

Dos de los líderes de la Zona A se medirán este lunes desde las 19 en el estadio José Amalfitani. Ambos equipos ganaron sus primeras dos presentaciones en el Torneo Clausura.
Vélez recibirá este lunes a Independiente, desde las 19, en el estadio José Amalfitani, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
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El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer, con Lucas Cavallero a cargo del VAR, y contará con la televisación de ESPN Premium.
Los dos equipos llegan con puntaje ideal después de ganar sus primeros compromisos y buscarán una victoria que les permita quedar en soledad en lo más alto del grupo.
El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros comenzó el campeonato con un triunfo por 2-0 ante Estudiantes, en La Plata, y luego derrotó por 1-0 a Newell’s en Avellaneda.
Con seis puntos, el Rojo comparte el liderazgo de la Zona A y afrontará una prueba importante frente a otro de los equipos que aspira a ser protagonista.
Una victoria en Liniers le permitiría prolongar su comienzo perfecto y sumar confianza de cara a un semestre en el que también buscará avanzar en la Copa Argentina.
El Fortín también ganó sus dos primeras presentaciones. En el debut superó por 1-0 a Instituto y posteriormente venció 3-1 a Talleres, en Córdoba.
El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto intentará aprovechar la localía para conseguir su tercer triunfo consecutivo y mantenerse en la cima.
El último antecedente entre ambos se registró el 31 de enero, en Avellaneda, y terminó igualado 1-1. Jano Gordon abrió el marcador para Vélez y luego convirtió en contra para establecer el empate.
Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón.DT: Guillermo Barros Schelotto.
Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Día: lunes 3 de agosto.
Hora: 19.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Lucas Cavallero.
Estadio: José Amalfitani.