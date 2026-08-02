Platense recibe a Talleres en un duelo de necesitados por el Torneo Clausura

El Calamar buscará su primera victoria en el campeonato, mientras que la T intentará cortar la mala racha desde la llegada de Jorge Sampaoli.

Hoy 00:48

Platense recibirá este lunes a Talleres de Córdoba, desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro será dirigido por Daniel Zamora, con Héctor Paletta a cargo del VAR, y tendrá la televisación de TNT Sports.

Ambos equipos llegan con la necesidad de conseguir su primer triunfo en el certamen. El Calamar suma un punto, mientras que la T perdió sus dos presentaciones desde la llegada de Jorge Sampaoli.

Platense quiere hacerse fuerte como local

El conjunto dirigido por Walter Zunino tuvo un comienzo irregular en el campeonato. En la primera fecha empató 2-2 ante Unión, como local, y posteriormente cayó por 2-1 frente a Instituto, en Córdoba.

En su última presentación, Platense contó con oportunidades concretas para alcanzar la igualdad durante el tramo final, pero no logró aprovecharlas.

El Calamar también tiene la mirada puesta en la Copa Libertadores, ya que el próximo 12 de agosto disputará el partido de ida de los octavos de final ante Coquimbo Unido.

Talleres busca sus primeros puntos con Sampaoli

Talleres todavía no logró sumar desde la llegada de Jorge Sampaoli como entrenador.

En el debut perdió por 1-0 ante Newell’s, en Rosario, y luego cayó 3-1 frente a Vélez en Córdoba.

Pese al resultado adverso ante el Fortín, el equipo mostró una mejoría en su funcionamiento y buscará trasladarla al marcador para comenzar a salir del mal momento.

Platense vs. Talleres: hora, TV y árbitro

Hora: 19.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Ciudad de Vicente López.