Oliver Tree, el cantante estadounidense que murió en el choque de helicópteros en Río de Janeiro

El artista de 32 años, reconocido por éxitos como "Life Goes On" y "Miss You", se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional. Fue una de las seis víctimas fatales del accidente aéreo.

Hoy 18:01

La tragedia aérea ocurrida este domingo en Río de Janeiro dejó seis víctimas fatales y conmocionó al mundo del espectáculo. Entre los fallecidos se encontraba el cantante estadounidense Oliver Tree, una figura de alcance internacional que había logrado gran popularidad gracias a su música y a su fuerte presencia en redes sociales.

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El artista, de 32 años, se encontraba en Brasil en el marco de una gira mundial que lo había llevado recientemente a presentarse ante miles de personas en la ciudad de San Pablo. Tras su paso por Sudamérica, tenía previsto continuar con una serie de conciertos en Europa a partir de julio.

Con más de 11 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming, Oliver Tree se convirtió en uno de los músicos alternativos más escuchados de los últimos años. Canciones como "Life Goes On" y "Miss You" acumularon cientos de millones de reproducciones y lo posicionaron entre los artistas más reconocidos de su generación.

Nacido el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California, mostró interés por la música desde muy temprana edad. Durante su infancia comenzó a tocar el piano y más adelante integró distintos proyectos musicales antes de lanzar su carrera como solista.

A los 18 años firmó su primer contrato discográfico y dio sus primeros pasos profesionales dentro de la industria. Posteriormente estudió Tecnología Musical en California y continuó desarrollando una propuesta artística que combinaba música, humor y una estética visual distintiva.

Uno de los momentos clave de su carrera llegó con el lanzamiento de "Hurt", un videoclip que alcanzó una gran repercusión internacional. Más tarde creó su propio sello discográfico y realizó colaboraciones con artistas de diferentes géneros y nacionalidades.

Horas antes del accidente, el cantante había compartido imágenes de su estadía en Brasil a través de las redes sociales. En una de las publicaciones se lo veía luciendo una camiseta de la selección brasileña personalizada con su nombre.

Según las primeras informaciones, Oliver Tree viajaba en uno de los helicópteros que colisionaron en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del siniestro.

Además del músico estadounidense, entre las víctimas también fueron identificados el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como "Gaspi", y el realizador audiovisual Lucas Vignale.

La noticia de su fallecimiento generó una inmediata repercusión entre fanáticos y colegas de todo el mundo, quienes expresaron su dolor y recordaron la trayectoria de un artista que logró construir una identidad propia dentro de la escena musical internacional.