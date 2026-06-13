Mitre fue goleado en el 8 de Abril y profundizó su mal momento en la Primera Nacional

El Aurinegro cayó por 3 a 0 en condición de local ante Los Andes por la fecha 18. Sufrió su tercera derrota consecutiva y quedó relegado en la tabla de posiciones. El encuentro estuvo demorado en el segundo tiempo debido a incidentes en las tribunas.

Hoy 18:04

Mitre no pudo hacerse fuerte en el 8 de Abril y sufrió una dura derrota al caer por 3 a 0 frente a Los Andes, en un encuentro correspondiente a la 18ª fecha de la Primera Nacional. El conjunto santiagueño volvió a mostrar falencias defensivas y fue superado por un rival que aprovechó cada una de sus oportunidades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La visita golpeó en momentos claves del primer tiempo. A los 12 minutos, Valdez abrió el marcador para poner en ventaja a los chaqueños, mientras que a los 23 minutos, Villarreal amplió la diferencia y complicó aún más el panorama para el elenco dirigido por Mazzón.

En el complemento Asenjo, a los 18 minutos, marcó el tercer gol de la tarde y sentenció la goleada para la visita, que se llevó tres puntos importantes de suelo santiagueño. El partido debió ser interrumpido durante varios minutos debido a incidentes registrados en las tribunas.

Con esta caída, Mitre acumuló su tercera derrota consecutiva y continúa alejándose de los puestos de protagonismo. El Aurinegro quedó en el 14° lugar de la tabla con 17 puntos, producto de 3 victorias, 8 empates y 6 derrotas, profundizando un presente que genera preocupación.

Ahora, el conjunto santiagueño intentará dar vuelta la página rápidamente cuando enfrente a Almirante Brown, en el encuentro pendiente correspondiente a la 4ª fecha, con la necesidad urgente de volver al triunfo para recuperar terreno en el campeonato.