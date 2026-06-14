La última publicación de Lucas Vignale antes de morir en la tragedia aérea de Río de Janeiro

El director y productor audiovisual argentino compartió una imagen del Cristo Redentor envuelto en neblina pocas horas antes del choque de helicópteros que le costó la vida. Viajaba junto al youtuber Gaspi.

Hoy 18:03

La conmoción por el trágico choque de helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro sigue generando impacto. Entre las seis víctimas fatales se encontraba el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale, quien horas antes del accidente había realizado una publicación en sus redes sociales que hoy adquiere un significado especial para sus seguidores.

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En su cuenta de Instagram, Vignale compartió una fotografía del Cristo Redentor cubierto por la neblina y acompañó la imagen únicamente con el hashtag "#dios". La publicación fue una de las últimas que realizó durante su estadía en Brasil.

El joven director y productor se encontraba en Río de Janeiro junto al youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como "Gaspi", quien también falleció en el siniestro.

Además de la imagen del emblemático monumento carioca, Vignale había mostrado distintos momentos de su viaje a través de las redes sociales, incluyendo postales de la ciudad y fotografías junto a sus acompañantes.

El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo, alrededor de las 9, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. Según las primeras versiones, ambas aeronaves cayeron sobre un estacionamiento perteneciente a un concesionario automotor, provocando un importante incendio.

Las autoridades brasileñas confirmaron que el saldo fue de seis personas fallecidas y continúan trabajando para determinar las causas que desencadenaron la tragedia.

Vignale, de 28 años, desarrollaba una destacada carrera en el ámbito audiovisual. Había trabajado en producciones vinculadas a importantes artistas de la música urbana y recientemente había logrado reconocimiento internacional por sus proyectos cinematográficos.

La imagen del Cristo Redentor acompañada por la palabra "#dios" se transformó en una de las publicaciones más comentadas tras conocerse la noticia de su muerte, mientras familiares, amigos, colegas y seguidores continúan expresando su dolor por la pérdida del joven realizador argentino.