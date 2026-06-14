Vecinos del barrio Villa Elena participaron de un taller informativo sobre enfermedades respiratorias

La propuesta contó con la participación de vecinos de la comunidad, quienes pudieron realizar consultas e interiorizarse sobre hábitos saludables para el cuidado de la salud respiratoria.

Hoy 16:25

La Sala Villa Elena llevó adelante un taller informativo sobre enfermedades respiratorias, destinado a promover el cuidado de la salud y la prevención de patologías frecuentes durante la temporada invernal.

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La actividad estuvo enfocada en brindar información sobre las principales enfermedades respiratorias, sus síntomas más comunes y las medidas preventivas necesarias para reducir los riesgos de contagio y complicaciones.

Durante la jornada se destacó la importancia del lavado frecuente de manos, la correcta ventilación de los ambientes, el cumplimiento del calendario de vacunación y la consulta médica oportuna ante la aparición de síntomas respiratorios.

La propuesta contó con la participación de vecinos de la comunidad, quienes pudieron realizar consultas e interiorizarse sobre hábitos saludables para el cuidado de la salud respiratoria.

Estas acciones forman parte del trabajo que impulsa la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, a través de las distintas áreas de salud municipal, con el objetivo de fortalecer la prevención, la promoción de la salud y el bienestar de los vecinos de la ciudad de La Banda.