Estremecedor: apareció un nuevo video de la joven de 21 años que fue arrojada sin atar desde un puente en Brasil

Los empleados responsables la tiraron sin asegurar las medidas de seguridad obligatorias y trataron de huir tras el trágico incidente. La víctima murió en el acto.

Hoy 16:26

Un nuevo video que apareció en las últimas horas muestra otro ángulo de la trágica caída de una joven brasileña que fue arrojada desde un puente sin atar durante un salto de bungee jumping de 40 metros. La víctima murió en el acto tras el fuerte impacto y ahora las investigaciones apuntan contra los empleados de la empresa a cargo de ese atractivo turístico.

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El incidente conmocionó la zona del municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo. Según las investigaciones preliminares, los coordinadores de la actividad habrían olvidado sujetar las cuerdas de seguridad en el equipo de la joven antes de lanzarla desde el Ponte do Esqueleto, tal como consignó el medio brasileño O Globo.

En los primeros videos que comenzaron a circular en redes sociales se puede ver una cuerda sobre la superficie del puente, después de que tres empleados alzaran a la joven y la arrojaran por el precipicio. En las nuevas imágenes se ve la caída desde uno de los laterales y puede distinguirse con precisión que la joven de 21 años, identificada Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, tenía puesto el arnés de seguridad pero sin ninguna cuerda que la sujetara.

Los tres hombres ahora involucrados en la investigación cargan a la mujer en brazos hasta la plataforma y la impulsan hacia el suelo, en donde se puede ver una superficie montañosa y con vegetación. En ese momento, la soga que debía sujetar a la turista se ve enrollada en el suelo, mientras el resto de los asistentes comienza a gritar: “¡La cuerda! ¡La cuerda!”.

La Policía Militar informó que, tras el episodio, dos de los empleados se dieron a la fuga por la zona boscosa de Limeira, aunque tiempo después fueron localizados con la ayuda de un helicóptero. En total, se registraron seis personas detenidas y el caso fue remitido al Segundo Distrito Policial de Limeira.

Por otra parte, el prometido de la joven, que estaba en el lugar de los hechos, tuvo que ser trasladado a urgencias tras descomponerse producto del fuerte shock.

El Ponte do Esqueleto (Puente de Esqueleto) es un lugar conocido por la práctica de deportes extremos. Muchos turistas llegan cada año para llevar adelante distintos tipos de actividades. El lugar también atrae a influencers que muestran las pruebas y las condiciones de las distintas proezas.

La víctima

Rodrigues de Freitas, la joven que murió en el trágico incidente, era residente de Jandira, en el Gran San Pablo. Con 21 años, se había graduado en la carrera de Educación Física y Gestión Deportiva, según consignaron medios locales.

En sus redes sociales compartía con frecuencia momentos de su vida cotidiana, así como publicaciones relacionadas con la actividad física, la naturaleza y el bienestar. Pocas horas antes de saltar, la joven había publicado una historia en Instagram en donde mostró la vista desde el puente del cual se arrojó y escribió: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?“. Horas después de su muerte, su perfil de Instagram fue eliminado, según consignó O Globo.