Tragedia aérea en Brasil: el youtuber argentino Gaspi y el director de video musicales Lucas Vignale se encuentran entre las víctimas fatales

Las autoridades han dado a conocer los nombres de las víctimas de la colisión y el accidente de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes. Gaspar Prim Díaz fue un creador de contenido argentino conocido por su humor irreverente y provocador.

Hoy 16:41

Las autoridades de Río de Janeiro dieron a conocer los nombres de las primeras víctimas de la colisión y accidente de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes a primera hora de la tarde de este domingo. Entre los fallecidos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi, ambos con 2 millones de seguidores y Lucas Vignale, director argentino de videos musicales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Oliver Tree fue un músico estadounidense conocido por su personalidad excéntrica y su imagen caricaturesca, con peinados y vestimenta exagerados.

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, fue un creador de contenido argentino conocido por su humor irreverente y provocador, con videos de acercamientos espontáneos a desconocidos en las calles de Buenos Aires, caracterizados por el saludo "buenass" y su voz grave.

En 2025, Gaspi ganó aún más visibilidad internacional al participar en "La Velada del Año V", un evento de boxeo para creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Lucas Vignale nació en Buenos Aires en 1997 es un cineasta argentino con amplio recorrido en la industria audiovisual. Su carrera se ha desarrollado entre el cine independiente y la edición de videoclips, llevando a cabo producciones en colaboración con estandartes de la música urbana como J Balvin, Trueno o Bizarrap.

Junto a Lorenzo Ferro coescribió y codirigió La Pasión (2024), su primer cortometraje. Su obra más reciente y reconocida hasta la fecha es El tren Fluvial (2026), que supone su debut en el largometraje, también junto a Lorenzo Ferro. Esta película, aclamada en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026, narra las ambiciones frustradas de un niño argentino.

Al menos seis personas murieron por el choque de dos helicópteros en pleno vuelo. El accidente se produjo a las 8.59 (hora local y de Argentina) y movilizó a un amplio operativo de rescate y emergencia. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, cinco de las víctimas fueron encontradas dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta estaba en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del primer impacto.

Uno de los helicópteros se precipitó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió tras el impacto.

Las llamas alcanzaron al menos 20 automóviles que estaban estacionados en el lugar, mientras una espesa columna de humo negro se elevó sobre la zona y pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.

La violencia del choque también hizo que partes de las aeronaves salieran despedidas y alcanzaran edificios residenciales y comerciales cercanos.

Equipos de bomberos y peritos aeronáuticos continúan trabajando en el lugar para asegurar el área y determinar cómo se produjo el accidente, uno de los más graves registrados este año en Brasil.

Las víctimas son:

Helicóptero PP-MAC

Alexandre Souza , el piloto del avión;

Gaspar Prim , también conocido como Gaspi, es un youtuber argentino.

Lucas Brito Chaves, también conocido como Lucas Frota, es un productor musical brasileño.

Lucas Vignale, director argentino de videos musicales.

Nickel Oliver Tree, cantante y productor estadounidense.

Helicóptero PR-DJJ

Charles Marsillac, piloto.