Nicolás Varrone terminó 13° en Barcelona y se quedó sin puntos en la Fórmula 2

El piloto argentino había largado sexto en Montmeló y llegó a estar en zona de puntos, pero el desgaste de neumáticos y la estrategia lo relegaron en el clasificador.

Hoy 10:51

La fecha de Barcelona de la Fórmula 2 dejó un resultado adverso para Nicolás Varrone, que finalizó en el 13° puesto en la carrera principal y no pudo sumar puntos en el circuito de Montmeló.

El piloto argentino, integrante de Van Amersfoort Racing, había largado desde la sexta posición tras una buena clasificación y se mantuvo durante varios giros en puestos de puntuación. Incluso, en el inicio logró avanzar en pista tras un doble sobrepaso que lo colocó entre los cinco primeros.

Sin embargo, el rendimiento del auto comenzó a verse afectado por el desgaste de los neumáticos, en un contexto de alta exigencia sobre el asfalto catalán y temperaturas elevadas que condicionaron el ritmo general de carrera.

La escudería neerlandesa optó por una estrategia de detención temprana y llamó a Varrone a boxes en la vuelta 14 para montar neumáticos duros e intentar completar la competencia hasta el final. Tras la parada, el argentino llegó a ubicarse séptimo, pero perdió rendimiento progresivamente frente a rivales con distintas estrategias.

Con el correr de las vueltas, el piloto bonaerense fue cayendo en el clasificador hasta cruzar la bandera a cuadros fuera de la zona de puntos. Su compañero de equipo, Rafael Villagómez, tampoco logró ingresar al top diez y finalizó 11°.

El sábado también había sido complicado para Varrone, que pese a terminar inicialmente dentro del top diez en la Sprint Race, recibió una penalización por una maniobra sobre Sebastián Montoya, lo que alteró su resultado final.

La victoria en la carrera principal fue para Rafael Camara, escoltado por Nikola Tsolov y Alex Dunne, en un podio que dejó al campeonato al rojo vivo.

En la tabla general, Tsolov lidera con 86 puntos, seguido de cerca por Camara con 83. Varrone marcha 14° con 14 unidades en su primera temporada completa en la categoría.

La próxima fecha de la Fórmula 2 será del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring de Austria.