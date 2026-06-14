Doce personas murieron por la caída de un avión cerca de Kansas City

Los motivos del accidente todavía se desconocen. Los fallecidos iban a una práctica de paracaidismo.

Hoy 15:52

Las autoridades de Misuri confirmaron la muerte de 12 personas tras el accidente de un avión en las cercanías del Butler Memorial Airport, en la ciudad de Butler.

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El hecho movilizó a diversas agencias de emergencia, que acudieron a la zona para coordinar las tareas de asistencia y control tras el siniestro.

La aeronave, que según informó el sargento Justin Ewing transportaba pasajeros para realizar saltos en paracaídas, cayó en un campo adyacente al aeropuerto y se incendió, de acuerdo con lo reportado por la patrulla estatal.

La emergencia se reportó cerca de las 11:30 del domingo, cuando las autoridades recibieron el aviso de una avioneta caída y envuelta en llamas.

En el operativo participaron equipos de la Missouri State Highway Patrol, junto con efectivos del Butler Police Department y la Bates County Sheriff’s Office.

Los agentes desplegados colaboraron con las tareas de contención y con el cierre de una vía próxima al lugar, como parte de las medidas preventivas adoptadas, según explicó Ewing.

Dónde ocurrió el accidente y cómo se desplegó el operativo

El accidente ocurrió a 105 kilómetros al sur de Kansas City, en las inmediaciones del principal aeródromo local. El despliegue de recursos y la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad y emergencia se mantuvieron durante varias horas tras el impacto, mientras se aseguró la zona y se iniciaron las investigaciones correspondientes.