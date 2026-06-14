A dos años de la desaparición de Loan, comienza el juicio oral con 17 acusados por el caso

El proceso se iniciará este martes en Corrientes y unificará las dos causas abiertas en el expediente. El objetivo será determinar las responsabilidades por la desaparición del niño y el presunto encubrimiento de la investigación.

Hoy 14:23

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el inicio del juicio oral será este martes 16 de junio, reunirá en un solo debate las dos causas abiertas en el expediente y sentará en el banquillo a 17 acusados.

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La unificación fue resuelta debido a que los hechos y las pruebas están estrechamente vinculados, lo que permitirá abordar en un mismo proceso tanto la investigación principal por la presunta sustracción y ocultamiento del menor como la causa paralela por el supuesto desvío de la pesquisa.

El juicio comenzará con audiencias los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Luego, el debate continuará todos los miércoles y jueves, un esquema que generó cuestionamientos por lo espaciado del cronograma, aunque desde la organización explicaron que debieron readecuar la agenda para que el proceso pudiera comenzar lo antes posible.

Las audiencias se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se dispondrá un amplio perímetro de seguridad. Además, el expediente llega a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas producto de la acumulación de ambas causas.

El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.

En la causa principal serán juzgados Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.__IP__

El debate oral buscará establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan, cuyo paradero sigue siendo un misterio a dos años de su desaparición.