Quién era la joven brasileña que murió tras caer al vacío en un salto sin protección

Horas antes del trágico accidente en San Pablo, la joven publicó un mensaje en redes sociales que luego cobró un fuerte impacto tras conocerse lo ocurrido.

Hoy 12:07

El hecho se registró en la ciudad de São Paulo, donde Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió durante una actividad de puenting en la conocida Ponte do Esqueleto, en Limeira, al ser lanzada al vacío sin la correcta sujeción del sistema de seguridad.

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Según las primeras informaciones de la investigación, la joven habría realizado el salto sin que la cuerda principal de protección estuviera correctamente conectada al arnés, lo que provocó la caída fatal durante la actividad de turismo extremo.

Horas antes del hecho, Maria Eduarda había publicado en sus redes una imagen del puente junto a una frase que hoy genera impacto: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

La víctima vivía en Jandira, en el área metropolitana de São Paulo, y era profesora de Educación Física. Además, contaba con formación en Gestión Deportiva y mantenía una activa presencia en redes sociales vinculada al deporte, la vida saludable y las actividades al aire libre.

La tragedia quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa a la joven sostenida por varios hombres en la plataforma de lanzamiento antes de ser impulsada hacia el vacío. Apenas unos segundos después, los presentes comenzaron a gritar al advertir que la cuerda de seguridad no estaba colocada.

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, la cuenta regresiva se realizó con normalidad y nadie detectó a tiempo la ausencia del sistema de protección. Cuando los presentes comprendieron lo ocurrido, Maria Eduarda ya se encontraba en caída libre desde una altura de entre 30 y 40 metros, según distintas estimaciones difundidas por medios brasileños.

Tras el accidente, integrantes de la organización y otras personas que estaban en el lugar intentaron auxiliarla mientras llegaban los servicios de emergencia. Efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) acudieron rápidamente a la zona, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Entre los presentes se encontraba el prometido de la joven, quien sufrió una descompensación tras presenciar las consecuencias del accidente y debió recibir asistencia médica.

La Policía Civil brasileña abrió una investigación para determinar las responsabilidades por lo ocurrido. Según informaron las autoridades, varias personas vinculadas a la organización del evento serán investigadas por homicidio con dolo eventual, una figura jurídica que se aplica cuando alguien asume conscientemente el riesgo de que sus acciones puedan provocar la muerte de otra persona.

El caso generó una fuerte conmoción en Brasil y reabrió el debate sobre los controles de seguridad en actividades de turismo de aventura. Las autoridades también analizan posibles fallas en la supervisión de las empresas que organizan este tipo de eventos.

Tras la tragedia, la empresa responsable publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales. Sin embargo, poco después la cuenta fue eliminada. Antes de desaparecer, el perfil de la firma exhibía un eslogan que adquirió una resonancia inesperada tras el accidente: “Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad”.

Mientras avanza la investigación, familiares, amigos y compañeros de trabajo recuerdan a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas como una joven apasionada por el deporte y la vida al aire libre, cuya muerte se convirtió en uno de los accidentes más impactantes registrados en Brasil en los últimos años.