Güemes va por otra alegría en la Primera Nacional en una complicada visita a Temperley

El Gaucho enfrentará este domingo desde las 16 al Gasolero, por la fecha 18 con el objetivo de sumar para acercarse a la zona de Reducido.

Hoy 05:58

Güemes afrontará este domingo una exigente visita a Temperley, desde las 16, en el marco de la fecha 18 de la Primera Nacional.

El equipo santiagueño llega entonado después de la agónica victoria conseguida en la fecha pasada como local ante Deportivo Maipú de Mendoza, resultado que lo dejó en una posición expectante en la tabla.

El Gaucho se ubica en el 12º puesto con 19 puntos, a solo dos unidades de la zona de Reducido, por lo que buscará sumar en condición de visitante para mantenerse cerca de los ocho mejores.

Del otro lado estará un rival que también atraviesa un buen momento. Temperley marcha 6º con 23 unidades y viene de vencer a Chacarita, por lo que intentará hacerse fuerte en casa para sostenerse en los puestos de clasificación.

El encargado de dirigir el encuentro será Jorge Broggi, quien estará acompañado por Juan Pablo Millenaar y Damián Olivetto como jueces asistentes. El cuarto árbitro será Nicolás Kresta.

Con la confianza renovada por su último triunfo, Güemes buscará dar otro golpe importante ante un rival directo en la pelea por meterse en la zona alta de la tabla.