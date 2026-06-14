Experiencia culinaria única en Toronto con chefs mexicanos destacados

Una colaboración culinaria exclusiva en Toronto conecta la rica tradición gastronómica del norte de México con la ciudad canadiense.

Hoy 07:01

La experiencia culinaria en Toronto alcanza un nuevo nivel con una propuesta que reunirá a distinguidos chefs mexicanos en un evento de tiempo limitado. Durante dos noches, el restaurante Silent H será el escenario de un menú degustación que pone el foco en el fuego, el territorio y la identidad cultural.

El chef Gerardo Álvarez, líder del Silent H, se unirá al chef Rodrigo Rivera-Río, reconocido chef de Koli en Monterrey y galardonado con estrella Michelin. Esta colaboración se enfoca en resaltar la esencia de cada cocina, evitando fusiones o reinterpretaciones.

El menú degustación en Toronto está estructurado en ocho tiempos, con cuatro platos diseñados por cada chef. Cada preparación refleja la técnica, el producto y una visión clara de la cocina del norte de México, siendo una experiencia auténtica y representativa.

El recorrido culinario inicia con una propuesta de tierra y mar, que incluye atropellado con tempura negra, caviar, pork chicharrón y tuna infladita. Este inicio se complementa con una marquesita de kale, espinaca, vinagreta de miel y eneldo, macadamia tostada, helado de queso de cabra y queso Cotija.

Entre las entradas calientes, destaca la pesca en pipián huasteco con pescado fresco, pistacho, coco, hoja santa y pepino. También se presenta un taco de filete con demi-glace de chiltepín, cebolla asada, queso azul y puerro.

Los platos principales incluyen carne asada con wagyu picanha, ajo negro, coliflor, tomatillo asado, betabel y espuma de sal. Además, se ofrece una tostada plazera con camarón, aguachile de habanero, pepino, aguacate y cueritos de cerdo.

Para finalizar, la experiencia culmina con un mostachón de leche de cabra con yogurt, nuez, naranja, cajeta y lemongrass, así como un flan de queso con caramelo, salsa de naranja y honey tuile.

La experiencia culinaria en Toronto se llevará a cabo los días 6 y 7 de mayo, con solo 50 asientos disponibles por noche. Este formato limitado acentúa su carácter exclusivo, convirtiéndola en una de las propuestas más destacadas del mes.

Para quienes deseen asistir, se recomienda consultar la disponibilidad con anticipación. Los detalles completos, horarios y reservas están disponibles directamente en Silent H.