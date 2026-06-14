Clima en Termas de Río Hondo: un Domingo 14 de junio de 2026 con nubes y lluvia a la vista

Hoy, los termenses vivirán un día cubierto y fresco, con posibilidades de lluvias irregulares. Las temperaturas oscilarán entre los 13 °C y 14.5 °C.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo hoy es cubierto, con una temperatura actual de 14.5 °C, aunque la sensación térmica es de solo 8.5 °C. Los termenses deben prepararse para un día fresco y húmedo, dado que la humedad se encuentra en un 74%.

Además, se espera que hoy se presenten lluvias irregulares en la región, lo que podría afectar las actividades al aire libre. El viento sopla desde el sureste a 10.4 km/h, lo que añade un leve frescor al ambiente.

Para mañana, el pronóstico indica que las lluvias irregulares continuarán, con temperaturas mínimas de 13.4 °C y máximas que alcanzarán los 18.7 °C. Esto sugiere un entorno similar al de hoy, pero con un leve aumento en las temperaturas máximas.

El martes, los termenses pueden esperar un cambio en la tendencia climática, con un día parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas descenderán a 11.8 °C, mientras que las máximas podrían llegar a los 20.8 °C, ofreciendo un respiro a quienes buscan un clima más cálido.

En resumen, para hoy Domingo 14 de junio de 2026, se prevén lluvias irregulares en las cercanías de Termas de Río Hondo, con una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 14.5 °C. Los termenses deben estar atentos a las condiciones climáticas cambiantes.