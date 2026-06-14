La Banda se prepara para un clima fresco: temperaturas moderadas para hoy Domingo 14 de junio de 2026

Hoy, los bandeños enfrentarán un día cubierto con temperaturas frescas. El pronóstico para los próximos días muestra un leve ascenso en las temperaturas.
Hoy, los bandeños se despertaron con un clima cubierto y temperaturas que alcanzan los 11.3 °C, aunque la sensación térmica es de 9.5 °C debido a la alta humedad del 82%. Este panorama fresco se debe a un viento del sureste que sopla a 15.5 km/h.
Para hoy Domingo 14 de junio de 2026, se espera que las temperaturas oscilen entre los 13.2 °C y 16.6 °C, manteniendo el clima mayormente cubierto durante gran parte del día. Los bandeños deberán abrigarse bien si salen a las calles.
El pronóstico para mañana, lunes 15 de junio, indica un cambio hacia condiciones parcialmente nubladas con temperaturas mínimas de 14.5 °C y máximas que podrían llegar a los 20.8 °C. Esto sugiere un ligero aumento en el calor, ideal para actividades al aire libre.
El martes 16 de junio, el clima seguirá siendo parcialmente nublado, con mínimas de 11.4 °C y máximas que alcanzarán los 22.2 °C. Esta tendencia de ascenso en las temperaturas podría ser un alivio para aquellos que prefieren el calor.
En resumen, el clima actual en La Banda es fresco y cubierto, con un pronóstico que muestra temperaturas mínimas y máximas de 13.2 °C a 16.6 °C para hoy, y un ligero aumento en los días siguientes que promete temperaturas más agradables.