“Siempre mirá para atrás”: un abogado denunció haber recibido graves amenazas telefónicas

El profesional dijo tener miedo por lo que pueda pasarle a su familia. Recibió una gran cantidad de mensajes en su celular.

Hoy 07:18

"Te voy a pasar por encima uno estos días. Ya te tengo calado del estudio tuyo", habría amenazado un anónimo individuo al abogado Gabriel Coronel Chalfón, quien pidió seguridad para su familia y manifestó que el suceso "tiene estrecha relación" con una serie de incidentes vinculados a un viaje de fin de estudio a San Carlos de Bariloche.

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De acuerdo con la denuncia, que ingresó en el Departamento de Ciberseguridad el pasado viernes, el desconocido habría utilizado un chip no registrado. Así, habría enviado una batería de amenazas desde las 16 en adelante.

"Cuando salgas del estudio mirá bien donde dejas el auto. Siempre mirá para atrás", habría sido la advertencia. Dos minutos después habría ingresado otro mensaje, tratándolo de forma denigrante y aludiendo a los integrantes de su familia.

"Revelé a la policía mis sospechas. Ya tiene todos los mensajes, que fueron muchos", precisó Coronel Chalfón. Juzgó que las amenazas "tienen estrecha relación" con un incidente reciente en una empresa de turismo.

Agresión a su esposa

"Mi esposa fue agredida por el gerente de una firma y todo está filmado. Acto seguido, intentaron impedirle que viaje a Bariloche acompañando a un familiar. Presentamos un amparo y el juez, Rodolfo Améstegui, nos lo concedió. Al mismo tiempo, fijó una perimetral", ahondó.

"No es todo, ahora hemos ayudado a una señora cuyo hijo viajará como liberado, ya que carece de recursos. Intentaron estafarla. Fui, pagué lo que necesita el alumno y no quisieron darme una factura. Todo ello fue mal interpretado y ahora tenemos todos estos hechos sugestivos", señaló.

"Sean quienes fuesen los responsables, he solicitado a la fiscal Celia Mussi seguridad y protección para mi domicilio particular y en mi estudio. Lo más importante, seguridad para mi familia porque este hombre, que no está solo, parece moverse apretando gente y con chips truchos", enfatizó.