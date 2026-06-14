El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 14 de junio: el frío seguirá presente y podrían registrarse lloviznas

El fin de semana cerrará con temperaturas bajas y cielo mayormente nublado. El pronóstico anticipa probabilidad de lluvias y lloviznas durante la madrugada y la mañana, mientras que la máxima alcanzaría los 15 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 14 de junio una jornada fresca en Santiago del Estero, con probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día y cielo mayormente cubierto.
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De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. Durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias aisladas y lloviznas, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%.
Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo permanecerá nublado. Los vientos serán leves a moderados, provenientes principalmente del noreste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Para el inicio de la próxima semana, el pronóstico prevé un leve ascenso de las temperaturas. El lunes tendría una mínima de 8°C y una máxima de 19°C, mientras que el martes los valores podrían ubicarse entre los 11°C y los 20°C.