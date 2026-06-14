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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 14º
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El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 14 de junio: el frío seguirá presente y podrían registrarse lloviznas

El fin de semana cerrará con temperaturas bajas y cielo mayormente nublado. El pronóstico anticipa probabilidad de lluvias y lloviznas durante la madrugada y la mañana, mientras que la máxima alcanzaría los 15 grados.

Hoy 01:50

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 14 de junio una jornada fresca en Santiago del Estero, con probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día y cielo mayormente cubierto.

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De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. Durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias aisladas y lloviznas, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo permanecerá nublado. Los vientos serán leves a moderados, provenientes principalmente del noreste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para el inicio de la próxima semana, el pronóstico prevé un leve ascenso de las temperaturas. El lunes tendría una mínima de 8°C y una máxima de 19°C, mientras que el martes los valores podrían ubicarse entre los 11°C y los 20°C.

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