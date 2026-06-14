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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 10º
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Irán enfrió las expectativas y descartó firmar este domingo el acuerdo de paz con Estados Unidos

Aunque desde Washington anticipaban un entendimiento inminente, el gobierno iraní aseguró que las negociaciones aún no concluyeron y que la fecha de la firma sigue sin definirse.

Hoy 08:03

En medio de la tensión y la falta de consenso, Irán descartó la posibilidad de que este domingo se firme el ansiado acuerdo de paz con EEUU, tras el ataque recibido junto a Israel en febrero que derivó en una crisis en la exportación del petróleo mundial. La decisión contradice a las versiones del lado de Washington que anticipaban un acuerdo inmediato.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostuvo que la razón se debe a que las negociaciones entre las partes aún no concluyeron y la fecha final está pendiente de definición. Mientras crecen las expectativas de un pacto digital, Pakistán, como país mediador, sostiene que la formalización podría darse en las próximas horas, en contraste con la postura oficial iraní.

De acuerdo con la agencia estatal IRNA, el portavoz Esmail Baqai confirmó que el memorando no se rubricará el domingo, señalando que será necesario esperar la confirmación de la fecha. Indicó que se prevé una “firma digital”, con cada parte ratificando a distancia el texto.

“Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana”, señaló Baqai. En tanto, la cadena estatal IRIB también citó al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien instó a los medios de comunicación a evitar especulaciones y precisó que solo se anunciará la firma una vez concluidas las negociaciones.

Mientras tanto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reiteró que la concreción del acuerdo sería inminente. Aseguró que Islamabad se prepara para la firma digital “en las próximas 24 horas”, aunque reconoció que aún se deben resolver aspectos técnicos antes de la formalización.

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