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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 15º
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“Tenía muchas ganas de venir”: Filito se presentó en el Circo Lunara

El humorista ya realizó una función el sábado y este domingo volverá a subirse al escenario. En diálogo con Diario Panorama habló sobre su visita a la provincia.

Hoy 22:58

El humorista Filito se presentó en Santiago del Estero con dos mega funciones en el Circo Lunara, donde fue protagonista de una jornada cargada de risas y encuentros con el público.

En diálogo con Diario Panorama, el artista recordó la repercusión de un video viral que aún circula en redes sociales y expresó su entusiasmo por su llegada a la provincia. “Tenía muchas ganas de venir, pero por la agenda no se daba”, comentó.

"Filito" destacó además que esta fue su primera visita a Santiago del Estero y mencionó su vínculo pendiente con Las Termas de Río Hondo, donde siempre tuvo interés en presentarse.

El humorista ya realizó una función el pasado sábado y este domingo volverá a presentarse con una nueva función en el Circo Lunara, en el marco de una serie de presentaciones previstas en la provincia.

De esta manera, el Circo Lunara continúa con su programación en Santiago del Estero, ofreciendo espectáculos para toda la familia durante el fin de semana XXl.

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