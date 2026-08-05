Organizan una capacitación sobre gestión documental segura para corredores inmobiliarios

La propuesta se realizará este jueves 6 de agosto de manera virtual y abordará herramientas tecnológicas con validez legal para el ejercicio profesional. La disertación estará a cargo de la especialista Graciela Brusa.

05/08/2026

La Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) llevará adelante una nueva edición del Ciclo de Actualización del Corredor Inmobiliario, una propuesta de formación destinada a profesionales del sector que buscan incorporar herramientas para fortalecer la seguridad jurídica y optimizar la gestión documental.

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La capacitación se desarrollará este jueves 6 de agosto, a partir de las 19, en modalidad virtual a través de Google Meet, y tendrá como eje la charla especial “Nuevos desafíos en el escenario digital. Gestión documental segura y con valor legal”.

La actividad está especialmente orientada a corredores inmobiliarios interesados en sumar conocimientos sobre tecnologías que permitan brindar mayor respaldo documental, mejorar la eficiencia en el trabajo diario y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

La exposición estará a cargo de Graciela Brusa, magíster y especialista en Ingeniería en Sistemas de Información y licenciada en Matemática Aplicada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Durante la jornada se abordarán distintos temas vinculados con la actualidad del sector, entre ellos la situación actual del mercado inmobiliario, los riesgos en materia de seguridad documental y jurídica, el uso de la firma digital y la firma electrónica, las herramientas tecnológicas con validez legal y la gestión documental segura con trazabilidad de documentos.

Desde la organización destacaron que la implementación de la firma digital permite simplificar gestiones cotidianas, como la renovación de contratos o la firma de documentación, evitando traslados innecesarios y facilitando acuerdos cuando las partes no pueden concurrir personalmente a la inmobiliaria.

La inscripción tiene un valor de $10.000 y puede realizarse a través del sitio https://ccpise.com.ar/capacitaciones.

La actividad es organizada por el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Santiago del Estero (CCPISE), con el acompañamiento de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), y forma parte de las acciones de capacitación continua destinadas a fortalecer la formación profesional y afrontar los nuevos desafíos del ejercicio inmobiliario mediante herramientas tecnológicas y respaldo jurídico.