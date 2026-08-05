Messi brilló con un doblete y lideró la victoria de Inter Miami en la Leagues Cup

El capitán argentino fue la gran figura en el triunfo por 4-2 sobre Atlético San Luis, en el debut del conjunto estadounidense en la fase de grupos de la Leagues Cup.

05/08/2026

Lionel Messi regresó a la titularidad y lo hizo con una actuación estelar. En apenas 45 minutos, el capitán argentino marcó dos golazos, aportó una asistencia y fue el gran responsable de la victoria de Inter Miami por 4-2 sobre Atlético San Luis, en el debut de Las Garzas en la Leagues Cup 2026.

Después de haber vuelto a sumar minutos el fin de semana ingresando desde el banco por la MLS, el rosarino disputó su primer partido como titular desde la final del Mundial 2026. Y no tardó en demostrar que sigue siendo determinante, incluso cuando el encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto estadounidense.

Apenas a los tres minutos, David Rodríguez adelantó al equipo mexicano y sembró preocupación en Inter Miami. Sin embargo, la reacción llegó rápidamente de la mano de Messi. A los diez minutos, el campeón del mundo conectó de volea un centro de Noah Allen y clavó un verdadero golazo para el empate. Sin siquiera celebrar demasiado, tomó la pelota y la llevó al centro del campo, dejando en claro que quería ir por más.

Y así fue. Luego del 2-1 convertido por Segovia, el argentino volvió a asociarse con Allen, recibió dentro del área y definió con un potente remate para ampliar la ventaja. Antes del descanso también dejó su sello desde un córner, enviando el centro que terminó en el gol de Micael, autor del 4-1 parcial.

En el segundo tiempo, el partido perdió ritmo debido a una interrupción de casi 20 minutos provocada por las condiciones climáticas. Antes del parate, Rafael Llorente descontó para Atlético San Luis con un gran remate, pero el resultado nunca estuvo en riesgo. Con la ventaja construida en la primera mitad y una actuación sobresaliente de Messi, Inter Miami comenzó con el pie derecho su camino en una competencia que ya conquistó en 2023 y en la que buscará volver a ser protagonista.