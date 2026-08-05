Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en Madeira este sábado

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán el sábado 8 de agosto en Madeira, según información de The Sun.

05/08/2026

El reconocido astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, y la modelo y empresaria Georgina Rodríguez han elegido la hermosa isla de Madeira para celebrar su enlace matrimonial este sábado 8 de agosto. La ceremonia, según The Sun, se llevará a cabo a las 15:00 en la Catedral de Funchal, un histórico templo con más de 500 años de antigüedad ubicado en el corazón de la capital de la isla, donde Ronaldo nació y creció.

El lujoso hotel Savoy Palace, situado a escasos metros de la catedral, ha sido reservado para la recepción posterior a la ceremonia. Este establecimiento ha tomado precauciones para asegurar la privacidad del evento, cerrando dos pisos y diversas áreas de sus bares, como se informó a los huéspedes, según fuentes citadas por el medio británico.

La elección de Madeira no es casualidad, ya que representa el lugar de origen de Ronaldo, quien vivió en Funchal durante su infancia antes de trasladarse a Lisboa para unirse al Sporting de Portugal. Este destino es significativo para el futbolista, que ha logrado marcar 976 goles a lo largo de su carrera, siendo el punto de partida de su exitosa trayectoria.

La noticia de la boda surgió tras la circulación en redes sociales de una supuesta invitación que indicaba una ceremonia el 1 de agosto en el palacio Quinta da Regaleira en Sintra. Sin embargo, esta versión fue desmentida por medios españoles, ya que el palacio continuó recibiendo visitantes normalmente en esa fecha. El sitio GiveMeSport fue el primero en difundir la imagen de la invitación, que resultó ser falsa.

Hasta el momento, ni Ronaldo ni Rodríguez han confirmado públicamente el enlace. La única referencia del futbolista fue en una entrevista previa al Mundial 2026, donde expresó: “Espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón”, tras la eliminación de Portugal en el torneo.

Los informes sobre los invitados a la boda incluyen a figuras destacadas del deporte y el entretenimiento, como Rio Ferdinand, Kylian Mbappé, Vin Diesel y Rihanna, además de la posible presencia de Lionel Messi, lo que marcaría un encuentro histórico entre dos grandes del fútbol fuera del campo.

En los días previos a la boda, la pareja disfrutó de unas vacaciones en Mallorca junto a sus hijos, donde fueron vistos a bordo de un yate. Georgina compartió en Instagram momentos familiares, reflejando su unión y la importancia de estos momentos juntos.