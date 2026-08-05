Con la niebla como protagonista, Central Argentino venció a Central Córdoba en el primer duelo de las semis

El Albo se quedó con la victoria por 1 a 0 ante el Ferro en La Banda. La vuelta se juega el domingo.

05/08/2026

Central Argentino dio el primer paso hacia la final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol al vencer 1-0 a Central Córdoba en el estadio Osvaldo Juárez, en un encuentro donde la intensa niebla fue una de las grandes protagonistas de la noche.

El Albo aprovechó la localía para quedarse con la victoria y llegará con ventaja al partido de vuelta, que se disputará el próximo domingo en el estadio Alfredo Terrera, donde el Ferroviario buscará revertir la serie.

El conjunto bandeño golpeó temprano con Yael Aranda que apareció dentro del área y, de cabeza, empujó la pelota al fondo de la red para marcar el 1-0, el único tanto del encuentro.

Ahora, la definición se trasladará al Alfredo Terrera, donde Central Córdoba intentará hacerse fuerte como local para dar vuelta la serie, mientras que el Albo buscará defender la diferencia y sellar su clasificación a la gran final del campeonato.