Tigre y Belgrano repartieron puntos en el duelo pendiente por el Clausura

El Matador y el Pirata empataron 0 a 0 en el estadio José Dellagiovanna, en el encuentro que había sido postergado válido por la segunda fecha

05/08/2026

Tigre y Belgrano igualaron 0-0 en el estadio José Dellagiovanna, en el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. En un partido con numerosas llegadas, el gran protagonista fue el arquero Thiago Cardozo, quien le atajó un penal a Alfio Oviedo en los minutos finales y sostuvo el empate para el conjunto cordobés.

El Matador llegaba entonado tras el triunfo frente a Racing en Avellaneda y buscó mantener esa recuperación con una actuación superior en varios pasajes del encuentro. Sin embargo, volvió a fallar en la definición y dejó escapar una gran oportunidad para quedarse con los tres puntos.

La jugada decisiva llegó cuando el partido ingresaba en su recta final. Adrián Spörle derribó a Ignacio Russo dentro del área al llegar tarde en un intento por bloquear un remate. El árbitro sancionó penal y, además, Belgrano se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Adrián Sánchez, quien vio la segunda tarjeta amarilla en esa misma acción.

Con la chance de darle la victoria a Tigre, Alfio Oviedo se hizo cargo del remate, pero apareció la enorme figura de Thiago Cardozo. El arquero uruguayo adivinó el palo, se estiró y con una gran atajada desvió el potente disparo al córner. "Siempre hay un estudio previo e intuición. Me voy contento con el cero en el arco", expresó el guardameta una vez finalizado el encuentro.

El equipo de Diego Dabove encontró sus mejores argumentos por el sector izquierdo, con las proyecciones de Nahuel Banegas y la movilidad de Santiago López, aunque nunca logró traducir ese dominio en el marcador. Del otro lado, Belgrano también generó peligro y obligó a intervenir en varias ocasiones a Felipe Zenobio, quien respondió con solvencia para mantener el arco en cero.

Con este empate, Tigre y Belgrano llegaron a cuatro puntos y continúan integrando el numeroso grupo de equipos que pelean en la Zona B del Torneo Clausura, en una tabla que sigue mostrando una gran paridad.