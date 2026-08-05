La Municipalidad trabajó en la reposición de más de 120 equipos LED en los barrios Sarmiento, Tradición y Smata

Se instalaron más de 40 luminarias en cada uno. Asimismo, se realizaron intervenciones puntuales en los barrios Islas Malvinas y Campo Contreras, además de la Nueva Costanera Sur.

05/08/2026

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Electricidad, continúa llevando adelante un importante plan de instalación y reposición de luminarias LED en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la calidad del alumbrado público.

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En esta oportunidad, se intervino en los barrios Smata, Sarmiento y Tradición, donde se instalaron más de 40 luminarias en cada uno. Asimismo, se realizaron intervenciones puntuales en los barrios Islas Malvinas y Campo Contreras, además de la Nueva Costanera Sur.

Las tareas consistieron principalmente en la reposición de luminarias que habían resultado dañadas como consecuencia de actos de vandalismo. Estos trabajos permiten restablecer el servicio en los sectores afectados y garantizar una mejor iluminación para vecinos y vecinas.

Desde la Dirección de Electricidad destacaron que el avance del programa es muy significativo y que la ciudad está próxima a alcanzar el 90 % del alumbrado público con tecnología LED, lo que representa un importante avance en materia de modernización de la infraestructura urbana.