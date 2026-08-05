Qué harán con la bandera de Malvinas que exhibieron los jugadores argentinos tras vencer a Inglaterra en el Mundial

La insignia, que se volvió un símbolo luego de la semifinal del Mundial 2026, será entregada a excombatientes de la Guerra de Malvinas. Además, la AFA declaró el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol.

05/08/2026

La bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", que los jugadores de la Selección argentina exhibieron tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, ya tiene un destino definido. La intención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es entregarla a excombatientes de la Guerra de Malvinas, como reconocimiento a su valor simbólico.

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La decisión se conoció el mismo día en que el Comité Ejecutivo de la AFA aprobó, por unanimidad, instaurar el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol, en homenaje al histórico triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra, conseguido en Atlanta con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, tras asistencias de Lionel Messi.

Según informó la entidad, la fecha no solo recordará aquel partido, sino que también reconocerá a todas las selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas, de fútbol, futsal y fútbol playa, que representan al país en distintas competencias.

Una bandera que recorrió el mundo

La bandera fue confeccionada de manera artesanal por un grupo de hinchas de Villa Luro, utilizando una sábana de hotel, pintura y un pincel. Para ingresarla al estadio, los simpatizantes la ocultaron entre sus pertenencias y, cuando el personal de seguridad intentó retirarla, lograron hacerla caer al campo de juego.

Tras el pitazo final, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero y Lisandro Martínez fueron algunos de los futbolistas que la desplegaron sobre el césped, mientras el resto del plantel se sumó detrás del mensaje que rápidamente se viralizó en todo el mundo.

Después del encuentro, la bandera quedó en poder de Patricio Auber, uno de los colaboradores que acompañó a la delegación argentina durante el Mundial, y ahora será entregada a excombatientes de Malvinas.

La investigación de la FIFA

La exhibición de la bandera también tuvo repercusiones fuera del ámbito deportivo. Días después del Mundial, la FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la AFA por considerar que durante el torneo se realizaron manifestaciones ajenas al fútbol.

El organismo analiza la exhibición de la bandera durante la semifinal frente a Inglaterra, al entender que podría encuadrarse dentro de las normas que prohíben utilizar un evento deportivo para expresar mensajes de carácter político.

El episodio también generó reacciones en el plano diplomático. Mientras funcionarios del Reino Unido cuestionaron la actitud de los futbolistas y reclamaron una investigación, desde la Argentina el presidente Javier Milei sostuvo que la exhibición de la bandera fue una expresión "perfectamente válida y lícita", aunque reiteró que la recuperación de las Islas Malvinas debe darse por la vía diplomática.

Con la creación del Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol y la decisión de entregar la bandera a los excombatientes, la AFA busca convertir aquel episodio en un símbolo permanente del fútbol argentino y del reconocimiento a quienes participaron en la Guerra de Malvinas.