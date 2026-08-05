La Municipalidad recibió un reconocimiento por promover la lactancia materna

Los Centros de Atención Primaria de la Salud trabajan en la promoción de la lactancia materna a través de talleres, disertaciones y otras acciones de concientización en la comunidad.

05/08/2026

La Municipalidad de la Capital recibió un reconocimiento del Ministerio de Salud de la Provincia por la implementación del espacio de lactancia materna durante la realización de la Feria Artesanal 2026 y por el trabajo que realiza en otro espacio similar del Caps Los Lagos.

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El reconocimiento por la tarea realizada se otorgó en el marco de la semana de la Lactancia Materna que finalizará el viernes 7, que lleva adelante el área de Maternidad e Infancia.

También durante esta semana los Centros de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad trabajan en la promoción de la lactancia materna a través de talleres, disertaciones y otras acciones de concientización en la comunidad.

Entre otros puntos, se remarcó que esta práctica protege la salud desde los primeros días de vida, fortalece el vínculo entre la mamá y el bebé y genera beneficios para el crecimiento.