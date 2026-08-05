Comenzó el concurso para ingreso de profesores a jardines de infantes municipales

El Servicio Educativo Municipal informó que se encuentra en etapa evaluativa el concurso de ingreso para profesores de artística y educación física para sus jardines de infantes.

05/08/2026

La Junta de Calificaciones y Clasificaciones, en concordancia con las políticas educativas de jerarquización profesional que impulsa el Servicio Educativo Municipal, informa que dio inicio al Concurso de Ingreso para la cobertura de cargos de profesor/a de Educación Física y profesor/a de Lenguajes Artísticos en los Jardines de Infantes Municipales.

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"Este proceso responde al compromiso de garantizar la idoneidad del personal docente mediante mecanismos democráticos, objetivos y transparentes, fortaleciendo la calidad educativa de nuestras instituciones. En este marco, el Concurso de Antecedentes y Oposición constituye una instancia fundamental para asegurar que quienes accedan a los cargos reúnan las competencias profesionales y pedagógicas requeridas para el ejercicio de la docencia", indicó el organismo.

Para la concreción de este proceso, la Junta organiza y lleva adelante el concurso conforme a las bases, programas y cronogramas aprobados por las autoridades educativas, garantizando un desarrollo sustentado en los principios de transparencia, equidad y respeto. De este modo, cada aspirante cuenta con la oportunidad de demostrar su formación, trayectoria y capacidad profesional, entendiendo que la labor docente constituye un pilar esencial en la formación integral de las futuras generaciones.

El concurso se desarrolla en dos etapas complementarias. La primera corresponde a la Valoración de Antecedentes, en la que se evalúan la trayectoria académica, la formación continua y el desempeño profesional de cada postulante, asignando el puntaje correspondiente sobre la base de los méritos debidamente acreditados.

La segunda consiste en la Prueba de Oposición, integrada por instancias escrita, oral y práctica, en las que los aspirantes deben demostrar su capacidad de transposición didáctica, el manejo de grupos y la coherencia de sus propuestas con los marcos referenciales y los núcleos